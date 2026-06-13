Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды

В столице ожидаются грозы, жителям рекомендуют быть внимательнее на улицах. Об этом написала пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в «Максе» .

Согласно сообщению, с 09:00 до 21:00 13 июня в городе пройдут кратковременные дожди, местами ливни. Возможны грозы, град и порывистый ветер до 17 метров в секунду.

Москвичей попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Накануне в МЧС посоветовали во время непогоды обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и внимательно следить за детьми. Водителям следует быть осторожными за рулем, снижать скорость, держать дистанцию и избегать внезапных маневров.