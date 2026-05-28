В Оренбурге и Тюмени прошел сильный град

Сильный град накрыл Оренбург и Тюмень. Видео с места оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах из Оренбурга видно, что градины небольшого размера, но падают очень часто и с большой силой.

Тюмень тоже пострадала от этого погодного явления.

«Град был сильный, даже до маленьких сугробов, сейчас идет дождь потише. На улицах потоп, с таким количеством воды никакие ливневки не справятся», — рассказал очевидец в беседе с 360.ru.

Также сегодня град размером с грецкий орех обрушился на Ставрополье.

Ранее агроном и биолог Михаил Воробьев дал садоводам советы, как помочь восстановиться поврежденным непогодой растениям.