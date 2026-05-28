Град размером с грецкий орех прошел в Минводах, Пятигорске и Ессентуках

Крупный град прошел в Минеральных водах, Пятигорске, Ессентуках и окрестных населенных пунктах в Ставропольском крае. Фотографии и видео непогоды оказались в распоряжении 360.ru.

Градины приблизительно до 3 — 4 сантиметров в поперечнике падали от пяти до пятнадцати минут.

«Видел водителя Тойоты, выковыривающего градины из-под капота. И всë вокруг в ободранных градом листьях», — сообщил корреспондент 360.ru, попавший под град в Пятигорске.

Еще один очевидец находился дома, услышав громкие хлопки, он решил узнать, в чем дело.

«Я захожу в прихожую и вижу на улице апокалипсис: ветки валяются, перемешанные с градом и сильным ветром. Град размером с ладонь», — рассказал он.

Непогода нанесла заметный ущерб. На кадрах виден поврежденный сайдинг и упавшие ветки.

Ранее агроном и биолог Михаил Воробьев рассказал, как помочь восстановиться поврежденным растениям.