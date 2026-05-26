Агроном раскрыл, что делать дачникам с растениями, поврежденными градом

После града растениям требуется экстренная помощь для восстановления и сохранения урожая. Об этом в беседе с 360.ru рассказал агроном и биолог Михаил Воробьев, пояснив, что поврежденные листья теряют способность эффективно питать культуру.

По словам специалиста, после удара стихии необходимо внести азотные удобрения для стимуляции роста надземной части. Также он посоветовал обработать растения препаратами-регуляторами роста на основе эпибрассинолида, которые помогут пережить стресс.

«Нужно внести хорошую подкормку азотными удобрениями. Азот стимулирует развитие надземных частей, то есть тех же самых листьев, стеблей», — объяснил Воробьев.

Он добавил, что, хотя сбитые завязи уже не восстановятся, такие меры помогут нивелировать потери.

