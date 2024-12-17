В МВД рекомендовали россиянам проверить срок действия загранпаспортов
МВД России посоветовало гражданам перед новогодними каникулами проверить срок действия загранпаспортов, чтобы избежать ажиотажа при оформлении нового документа. Об этом сообщило РИА «Новости».
Ведомство отметило, что больше всего обращений на замену загранпаспорта приходит именно в период новогодних праздников, а также в сезон отпусков с марта по июнь.
«Во избежание ажиотажа и создания очередей в этот период рекомендуем уже сейчас проверить свои паспорта на предмет срока их действия», — заявили в министерстве.
Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что россиян могут не пустить в другую страну из-за опечатки в загранпаспорте. В этом случае убытки должен возместить тот, кто заполнял данные.
Глава направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова еще в июне заявила, что госпошлину при выдаче биометрического паспорта проиндексируют на 20%. При этом сумма взноса за обычные документы не изменится.