В МВД рекомендовали россиянам проверить срок действия загранпаспортов

МВД России посоветовало гражданам перед новогодними каникулами проверить срок действия загранпаспортов, чтобы избежать ажиотажа при оформлении нового документа. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ведомство отметило, что больше всего обращений на замену загранпаспорта приходит именно в период новогодних праздников, а также в сезон отпусков с марта по июнь.

«Во избежание ажиотажа и создания очередей в этот период рекомендуем уже сейчас проверить свои паспорта на предмет срока их действия», — заявили в министерстве.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что россиян могут не пустить в другую страну из-за опечатки в загранпаспорте. В этом случае убытки должен возместить тот, кто заполнял данные.

Глава направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова еще в июне заявила, что госпошлину при выдаче биометрического паспорта проиндексируют на 20%. При этом сумма взноса за обычные документы не изменится.