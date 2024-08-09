Юрист Хаминский: ответственность за опечатки в паспорте несет заполнитель

Россиян могут не выпустить из страны из-за опечатки в загранпаспорте. В таком случае убытки в полном объеме должен возместить тот, кто заполнял данные, рассказал юрист Александр Хаминский в беседе с RT.

По словам специалиста, это касается ситуаций, когда отказ в выезде связан непосредственно с ошибкой, допущенной сотрудником госоргана. Именно этот орган обязан оплатить стоимость туристической путевки и возместить сопутствующие расходы, сообщил сайт aif.ru.

Ранее жительница Нефтеюганска отсудила более 170 тысяч рублей за сорвавшийся отпуск в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте.