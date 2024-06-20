Биометрический загранпаспорт в России подорожает на тысячу рублей

«Народный фронт»: с 1 июля пошлина на загранпаспорт увеличится до 6 тыс. рублей

Пошлина при получении биометрического загранпаспорта с электронным носителем возрастет для взрослых и детей с 1 июля. Руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова сообщила РИА «Новости» , что взнос за обычные документы останется прежним.

Госпошлину при выдаче биометрического паспорта проиндексируют на 20%. Позднякова сообщила, что новые расценки вступят в силу в июле.

«Не изменились пошлины за бумажный загранпаспорт взрослых и детей, а также за паспорт моряка. Выросла цена на паспорт с электронным носителем информации для детей с 2500 до 3000 рублей, взрослых — с 5000 до 6000 рублей», — сказала она.

До 1200 рублей подорожает виза для въезда в Россию, а за документ для многократного пересечения границы иностранцам придется заплатить 1920 рублей. Проездной документ беженца обойдется в 420 рублей, вид на жительство — в 6000 рублей.

Некоторые туристы столкнулись с ошибками в загранпаспортах. Директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский посоветовал в таких случаях жаловаться в свое турагентство и требовать компенсацию за несостоявшийся отпуск.