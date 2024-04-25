В Кремле высказались о выполнении контрактов, которые курировал Тимур Иванов | 360°

Общество 25 апреля 2024, 12:51 В Кремле высказались о выполнении контрактов, которые курировал Тимур Иванов Песков: контракты, которые курировал Тимур Иванов, будут выполняться дальше РИА «Новости»

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В Кремле прокомментировали будущее контрактов, выполнение которых курировал арестованный заместитель главы Минобороны Тимур Иванов. Информацию на этот счет журналистам предоставил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Здесь я не могу вам точно сказать, потому что работа естественно выполняется. Те контракты, которые начали, они будут продолжаться», — пояснил Песков.

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Говорить о каких-то деталях представитель Кремля не стал, пояснив, что не обладает информацией.

Иванов был назначен заместителем министра обороны в 2016 году. На этом посту он курировал работу военно-строительного комплекса.

Вечером 23 апреля его задержали. По данным следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, чтобы получить взятку в особо крупном размере. Суд отправил замминистра под стражу на два месяца. Свою вину Иванов не признает.