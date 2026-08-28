Финал Чемпионата высоких технологий пройдет в Великом Новгороде

Финал Чемпионата высоких технологий — самых инновационных международных соревнований профессионального мастерства — пройдет в Великом Новгороде с 14 по 18 сентября. Как заявил губернатор Новгородской области Александр Дронов, состязания в четвертый раз состоятся в этом городе и будут посвящены транспортной отрасли. Об этом пишут «Государственные новости» .

Всего в соревнованиях примут участие более 15 тысяч человек. Им предстоит продемонстрировать свои навыки по 20 компетенциям, решая практические задачи в сфере беспилотных систем, автоматизации и цифровых технологий. Вопросы подготовки турнира обсуждались ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где Новгородская область закрепила партнерство соглашениями с Минтрансом России, РЖД и Российским университетом транспорта.