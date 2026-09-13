Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Церемония открытия началась с исполнения гимна России. Затем гостям показали видеообращение главы государства.

«Рад приветствовать участников и гостей Международного фестиваля молодежи. В этом году мы собрались в столице Урала, Екатеринбурге — городе, где встречаются Европа и Азия, история живет буквально в каждом доме», — сказал Путин.

Фестиваль объединил более 10 тысяч молодых людей из 191 страны. Половину участников составили представители России, еще пять тысяч человек приехали из других государств. В программе также примет участие тысяча подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Мероприятие пройдет под девизом «Следуй за мечтой». На площадке развернули выставочное пространство с российскими разработками и решениями для будущего. Программа фестиваля охватит культуру, здоровье, природные ресурсы, образование, технологии, транспорт и цифровые сервисы.

Ранее президент России направил приветственную телеграмму участникам итогового концерта Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России».