В Калининграде впервые прошел фестиваль «Янтарные паруса» для выпускников

В Калининграде впервые состоялся фестиваль «Янтарные паруса», посвященный выпускникам школ 2026 года. Праздник прошел в акватории реки Преголи, его приурочили к 80-летию образования Калининградской области, написал ТАСС.

В рамках фестиваля для гостей выступили Калининградский областной симфонический оркестр и артисты Калининградского театра эстрады. Лучших выпускников региона наградили за достижения в учебе.

Кульминацией вечера стало театрализованное шоу «Дефиле яхт», которое сопровождалось концертной программой, световыми эффектами и водным представлением.

Фестиваль стал региональным аналогом петербургских «Алых парусов». Ранее власти Калининградской области заявляли о планах сделать его ежегодным.

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