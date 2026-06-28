В Калининграде впервые прошел фестиваль «Янтарные паруса» для выпускников
В Калининграде впервые состоялся фестиваль «Янтарные паруса», посвященный выпускникам школ 2026 года. Праздник прошел в акватории реки Преголи, его приурочили к 80-летию образования Калининградской области, написал ТАСС.
В рамках фестиваля для гостей выступили Калининградский областной симфонический оркестр и артисты Калининградского театра эстрады. Лучших выпускников региона наградили за достижения в учебе.
Кульминацией вечера стало театрализованное шоу «Дефиле яхт», которое сопровождалось концертной программой, световыми эффектами и водным представлением.
Фестиваль стал региональным аналогом петербургских «Алых парусов». Ранее власти Калининградской области заявляли о планах сделать его ежегодным.