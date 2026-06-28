Грандиозный праздник «Алые паруса» собрал выпускников из 10 стран и 35 регионов России

Выпускники со всей России и из-за рубежа приехали на «Алые паруса» в Петербург

В Санкт-Петербурге завершился легендарный праздник выпускников «Алые паруса». Он собрал выпускников школ из 35 регионов России, посетили церемонию и ученики из более чем 10 стран, о деталях мероприятия сообщила пресс-служба губернатора Северной столицы.

Главным пространством для чествования вчерашних школьников стала Дворцовая площадь. Декораторы преобразили ее в масштабную интерактивную зону «Город мечтателей». Концертная программа была выстроена в виде последовательных сюжетных блоков, иллюстрирующих этапы взросления, формирования характера и раскрытия внутреннего потенциала человека.

В ходе музыкальной программы вчерашние школьники активно поддерживали артистов и хором подпевали им. Кульминацией торжественной ночи стал традиционный проход по акватории Невы знаменитого брига «Россия».

Судно под алыми парусами величаво двигалось в створе петербургских набережных под аккомпанемент пиротехнического шоу. Этим праздничная программа завершилась, выпускников поздравили также герои СВО.