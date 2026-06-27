В истории с запертой дома девочкой из Саратова появились новые подробности

Жительница Саратова отвергла обвинения в том, что она заточила собственную дочь

Молодая девушка из Саратова пожаловалась в полицию на то, что мать годами насильно удерживает ее дома. РИА «Новости» связалось с женщиной, та обвинения отвергла и изложила свою версию событий.

Подросток обратилась к правоохранительным органам через детского омбудсмена. Девочка утверждала, что мать забрала у нее документы, заперла в квартире и не дает учиться.

Проверка показала, что 16-летняя жительница Саратова и в самом деле не ходит в учебное учреждение. К процессу подключилось МВД.

Мать девочки изложила журналистам совершенно другую версию. Проблемы с образованием дочери она объяснила чередой тяжелых жизненных обстоятельств. Семья за несколько лет сменила три города, в Ростове женщину сбила машина — «ребенок перестал учиться потому, что получил стресс».

Паспорт же девушка не оформила из-за неких проблем со здоровьем. Поэтому подросток, по словам ее матери, и написала омбудсмену: таким хитрым способом она якобы захотела привлечь внимание властей, чтобы те помогли с документами.