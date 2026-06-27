В Саратове мать пять лет держала дочь взаперти без паспорта и образования

Шестнадцатилетняя жительница Саратова обратилась к уполномоченному по правам ребенка, сообщив, что уже несколько лет фактически находится в изоляции, не имеет паспорта и не может продолжить обучение. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена Саратовской области Юлии Васильевой.

По словам девушки, мать забрала ее из школы после четвертого класса под предлогом домашнего обучения, но пять лет она не получала образования. Как утверждается в обращении, женщина запрещала дочери выходить из дома, отбирала средства связи и проявляла агрессию.

Омбудсмен направила экстренное письмо в ГУ МВД по Саратовской области. В результате вмешательства полиции и органов системы профилактики семью поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

Девушке помогают оформить первый паспорт, восстановить обучение, а также оказывают медицинскую и психологическую помощь. Запланирован и выезд уполномоченного в семью.

Ранее на Сахалине мать заперла дома 11-летнюю дочь и довела ее до тяжелого состояния.