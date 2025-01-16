В Госдуме призвали сделать новогодние выходные короткими

Новогодние выходные для россиян нужно сократить до трех-пяти дней. С такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.
Свое предложение парламентарий связал с медицинскими соображениями. Он заявил, что за длинные выходные количество травм и обострений панкреатитов после жирной еды значительно увеличивается. Башанкаев объяснил такую тенденцию неправильной культурой отдыха.
«По медицинским ощущениям столь длинные — нецелесообразно. Лучше по три-пять дней много раз в течение года», — добавил депутат.