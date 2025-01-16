В Госдуме призвали сделать новогодние выходные короткими

Новогодние выходные для россиян нужно сократить до трех-пяти дней. С такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале .

Свое предложение парламентарий связал с медицинскими соображениями. Он заявил, что за длинные выходные количество травм и обострений панкреатитов после жирной еды значительно увеличивается. Башанкаев объяснил такую тенденцию неправильной культурой отдыха.

«По медицинским ощущениям столь длинные — нецелесообразно. Лучше по три-пять дней много раз в течение года», — добавил депутат.

Самая короткая рабочая неделя в 2025 году длилась у россиян всего лишь два дня. Новогодние каникулы в стране проходили с 1 по 8 января, а на работу пришлось выйти 9 и 10 числа. Примерно треть граждан России продолжили трудиться в новогодние праздники.