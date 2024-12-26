KP.RU: треть россиян будут работать в новогодние праздники

Количество людей, которые выбирают трудиться во время новогодних каникул, ежегодно растет. В этом году оно увеличилось на треть по сравнению с прошлым годом, составляя 46% против 29%, написал сайт kp.ru .

Количество людей, которые не планируют работать во время новогодних каникул, заметно уменьшилось: сейчас это 54%, а год назад составляло 71%.

Предположительная причина этого — рост числа молодых людей, которые могут искать дополнительную работу в период праздников, например, в сферах общественного питания, гостиничной индустрии или предприятиях с круглосуточными операциями. Также существуют организации, работающие круглосуточно, сотрудники которых продолжают трудиться даже во время выходных.