На въезде в Волгоград установили дорожные знаки с надписью «Сталинград»

В Волгограде временно сменили дорожные знаки. Теперь на въезде в город расположены указатели «Сталинград», сообщило РИА «Новости».

Указатели обновили в воскресенье, 1 февраля, накануне 83-й годовщины победы в Сталинградской битве. Памятную дату отметят завтра, 2 февраля.

Волгоград «переименовывают» в Сталинград девять раз в году по решению городской думы. Это происходит в ключевые даты, связанные с памятью о войне: 2 и 23 февраля, 22 июня, 9 мая и другие.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин впервые высказался о переименовании Волгограда в Сталинград. По его словам, решение должны принимать только жители города.