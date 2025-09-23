В Госдуме поддержали идею запрета высаживания стариков из автобусов

Пожилых россиян необходимо оградить от риска быть высаженными из общественного транспорта при отсутствии билета по аналогии с детьми и инвалидами I группы. Об этом 360.ru сказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Парламентарий поддержала свою коллегу по цеху, депутата Госдумы Яну Лантратову, которая выступила с этой инициативой и предложила распространить запрет на пенсионеров старше 75 лет.

По словам Бессараб, дискуссия может возникнуть только по поводу возрастной отметки, а в остальном идея имеет право на существование.

«Я считаю, что, допустим, после 80 лет человек уже приравнивается к инвалиду I группы. Просто это не требует официального документального подтверждения», — отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее стало известно, что в Подмосковье арестовали водителя, высадившего из автобуса ребенка. Материалы по делу передали в следственные органы.