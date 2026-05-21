Сервис проверки предпенсионного возраста онлайн запустили в Подмосковье

В онлайн-услуге по назначению ежемесячных денежных выплат отдельным категориям льготников в Подмосковье появился новый сервис. Он позволяет автоматически проверять, достиг ли заявитель предпенсионного возраста. Если возраст не подходит, на экране сразу появится соответствующее уведомление. Это поможет снизить количество отказов в предоставлении услуги, сообщили в пресс-службе регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Услуга «Назначение ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Ее предоставляют бесплатно в течение 7 рабочих дней.

Право на получение выплаты имеют жители Подмосковья, относящиеся к льготным категориям: «Ветеран труда», «Ветеран военной службы», «Труженик тыла», «Реабилитированное лицо», «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» и другие, зарегистрированные в Московской области и не получающие ежемесячную денежную выплату за счет средств федерального бюджета.

С 1 января 2026 года ежемесячная денежная выплата назначается после достижения льготником пенсионного возраста или назначения пенсии по старости. Однако ветераны труда, а также почетные доноры России и СССР могут оформить выплату раньше — при достижении предпенсионного возраста. Для мужчин это 60 лет, для женщин — 55 лет. Правило распространяется на тех, кто достиг указанного возраста до 31 декабря 2025 года включительно.