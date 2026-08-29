В Госдуме назвали даты индексации пенсий в 2027 году
Депутат Нилов: страховые пенсии в 2027 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля
В 2027 году страховые выплаты россиян проиндексируют 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил ТАСС глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
По закону, пояснил депутат, в феврале пенсии повышают на уровень инфляции, а в апреле — с учетом бюджета Социального фонда. Но это общая схема: в 2025 и 2026 годах индексацию проводили досрочно, с 1 января, причем сразу выше инфляции. Правительство вправе принять такое решение, соответствующая норма закреплена в законе.
Нилов подчеркнул, что повышение коснется и работающих, и неработающих пенсионеров. Для первых также предусмотрен ежегодный перерасчет 1 августа с учетом накопленных коэффициентов.
Социальные пенсии, в свою очередь, индексируют 1 апреля — в этом году их подняли выше уровня инфляции, и это уже устоявшаяся практика.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин анонсировал рост пенсий у нескольких категорий граждан.