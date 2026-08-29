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    В Госдуме назвали даты индексации пенсий в 2027 году

    Депутат Нилов: страховые пенсии в 2027 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

    Фото: РИА «Новости»

    В 2027 году страховые выплаты россиян проиндексируют 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил ТАСС глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

    По закону, пояснил депутат, в феврале пенсии повышают на уровень инфляции, а в апреле — с учетом бюджета Социального фонда. Но это общая схема: в 2025 и 2026 годах индексацию проводили досрочно, с 1 января, причем сразу выше инфляции. Правительство вправе принять такое решение, соответствующая норма закреплена в законе.

    Нилов подчеркнул, что повышение коснется и работающих, и неработающих пенсионеров. Для первых также предусмотрен ежегодный перерасчет 1 августа с учетом накопленных коэффициентов.

    Социальные пенсии, в свою очередь, индексируют 1 апреля — в этом году их подняли выше уровня инфляции, и это уже устоявшаяся практика.

    Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин анонсировал рост пенсий у нескольких категорий граждан.