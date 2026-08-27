Депутат Говырин назвал категории россиян с прибавкой к пенсии осенью 2026 года

Осенью 2026 года пенсии вырастут у военных пенсионеров, граждан старше 80 лет, инвалидов I группы и ряда других категорий. Об изменениях сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, передает RT .

С 1 октября военные пенсии пересчитают вслед за повышением на 4% денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Проект постановления правительства предусматривает увеличение выплат силовикам, пояснил Говырин.

Страховая пенсия граждан, достигших 80 лет, увеличивается за счет фиксированной выплаты на 9584,69 рубля. Им также назначают надбавку на уход в размере 1413,86 рубля. Такие же суммы предусмотрены при установлении I группы инвалидности, если повышение ранее не назначали.

Получателям государственных и социальных пенсий при достижении 80 лет или установлении I группы положена надбавка на уход 1470,64 рубля. За нетрудоспособного иждивенца доплачивают по 3194,90 рубля, максимум за троих. Доплаты также предусмотрены за северный, сельскохозяйственный стаж и после увольнения работающего пенсионера с учетом пропущенных индексаций.

С 1 ноября пересмотрят специальные доплаты бывшим членам летных экипажей и работникам угольной промышленности. Их размер зависит от взносов работодателей за предыдущий квартал.