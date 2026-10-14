Экономист Балынин рассказал, что грозит россиянам за просрочку оплаты ЖКУ

С 1 марта 2026 года платежи за коммунальные услуги нужно вносить до 15 числа месяца, следующего за истекшим. Об этом «ФедералПресс» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

С 1 марта 2026 года в России установлен единый срок оплаты жилищно-коммунальных услуг — ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за истекшим. Например, платежи за сентябрь необходимо внести до 15 октября 2026 года. По словам эксперта, увеличение сроков позволяет повысить платежную дисциплину, так как дает гражданам больше времени на финансовое планирование.

Пропуск установленных дат приводит к начислению пеней и в установленных законом случаях может стать причиной приостановления оказания коммунальных услуг, за повторное подключение которых обычно взимают дополнительную плату. Законодательство обязывает должников уплатить пени в размере 1/300 ключевой ставки от не выплаченной суммы за каждый день просрочки начиная с 31-го дня, а с 91-го дня — в размере 1/130 ставки. Согласно постановлению правительства РФ от 18.03.2025 № 329, до 1 января 2027 года для расчета пеней используется фиксированное значение ключевой ставки — 9,5%.