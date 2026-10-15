Юрист Палюлин назвал четыре случая законного списания долгов за ЖКУ

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги может быть списана или признана не подлежащей взысканию в четырех предусмотренных законом случаях. Об этом RT рассказал преподаватель университета «Синергия», юрист Антон Палюлин.

Специалист напомнил, что управляющие и ресурсоснабжающие организации не могут произвольно прощать долги. Однако обязанность по оплате прекращается при истечении трехлетнего срока исковой давности, если должник сам заявит об этом в суде до вынесения решения.

Вторым основанием юрист назвал процедуру банкротства гражданина, при которой списываются долги, кроме текущих начислений. Третий случай — смерть неплательщика при отсутствии наследственного имущества или отказе наследников от него. Четвертая ситуация возникает при ошибках в расчетах, если в суде доказана неправомерность начислений или завышение тарифов.