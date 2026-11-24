Житель Кирова Игнат Норкин в день рождения дочери выиграл в лотерею более 15 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

Кировчанин получил суперприз 33 423 тиража «Рапидо Ультра» — 15 295 155 рублей.

«На оформлении выигрыша мужчина рассказал, что купил билет в мобильном приложении „Столото“ и выиграл в день рождения дочери», — отметили в пресс-службе.

Победитель работает мастером газовой службы, увлекается музыкой. В свободное время играет на барабанах, а его брат — на электрогитаре. Он женат, воспитывает двух дочерей.

«Мы с женой затеяли сделать ремонт в большой комнате, а теперь с этими деньгами получится отремонтировать всю квартиру», — поделился Игнат.

Также он надеется купить мотоцикл, поскольку недавно сдал на права.

Ранее кладовщик из Подмосковья выиграл семь миллионов рублей в лотерею. Деньги он потратит на погашение ипотеки.