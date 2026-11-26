Группа сенаторов внесла в Государственную думу законопроект, предусматривающий штрафы за незаконное распространение информации о терактах, диверсиях, покушениях на госслужащих и последствиях ударов по объектам в России в условиях вооруженного конфликта или контртеррористической операции. Документы опубликовали на сайте парламента.

Изменения предлагают внести в законы о СМИ, о защите информации, а также в уголовный и административный кодексы.

Если закон примут, размещать такие данные в СМИ или на интернет-ресурсах можно будет только по согласованию с госорганами. Уголовная ответственность наступает при повторном нарушении либо при возникновении тяжких последствий. Статья предусматривает штрафы от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, принудительные работы, арест либо лишение свободы на срок до трех лет, в отдельных случаях до пяти.

Ранее ФСБ задержала исполнителя теракта против чиновника в Запорожье.