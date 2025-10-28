В Госдуме предложили выплачивать россиянам 13-ю пенсию

«В День бабушек и дедушек хочу напомнить об инициативе партии „Справедливая Россия“ о выплате 13-й пенсии к новогодним праздникам. Мы предлагаем сделать так, чтобы у бабушек и дедушек появились дополнительные средства для покупки подарков детям, внукам и празднования Нового года», — отметил Миронов.

По его словам, принятие такого решения поспособствует восстановлению социальной справедливости в отношении россиян преклонного возраста. Миронов напомнил, что 28 октября в стране отмечают праздник бабушек и дедушек, который посвящен «близким, мудрым и родным людям».

Ранее Миронов предложил индексировать пенсии четыре раза в год. По словам депутата, индексацию нужно проводить, опираясь на реальный рост цен и тарифов за каждые минувшие три месяца.