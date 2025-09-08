В Госдуме предложили индексировать пенсии 4 раза в год

Миронов: пенсии в России нужно индексировать ежеквартально

В России следует ввести индексацию пенсий не менее четырех раз в год. С таким предложением выступил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Подробности идеи с ежеквартальной индексацией депутат рассказал в беседе с ТАСС .

«Мое предложение — это предложение нашей партии, чтобы проводить индексацию ежеквартально для пенсионеров», — сказал Миронов.

Индексацию, по его словам, нужно проводить, опираясь на реальный рост цен и тарифов за каждые минувшие три месяца.

Напомнил он и о недавней инициативе СРЗП ввести 13-ю пенсию для россиян, чтобы они могли порадовать и себя, и своих внуков.

«Потому что очень тяжело живется нашим пенсионерам, и вот 13-я пенсия была бы очень кстати», — подчеркнул парламентарий.

Соответствующую поправку внесут в ГД уже в осеннюю сессию.