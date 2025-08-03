В аэропорту Пулково сняли ограничения

В аэропорту сняли временные ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — написал он.

В 09:23 Кореняко объявлял о временных ограничениях в аэропорту Пулково. По его словам, эти вынужденные меры необходимы для безопасности полетов.

Telegram-канал Baza уточнил, что в связи с ограничениями Росавиации в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали 35 рейсов и еще пять отменили

Ранее в Екатеринбурге рейс в Нячанг с 439 пассажирами задержали на сутки. Авиакомпания разместила людей в гостиницах, а многие, узнав об отмене, не приехали в аэропорт. Уральская транспортная прокуратура организовали надзорные проверки по контролю за оказанием услуг пассажирам задержанного рейса.

Тем временем в Госдуме потребовали уменьшить сроки возврата денег за авиабилеты с 10 до двух дней.