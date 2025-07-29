В ГД потребовали сократить сроки возврата денег за авиабилеты с 10 до 1–2 дней

Возврат денег в случае отмены рейса необходимо ускорить с 10 до одного-двух дней, а также отменить динамическое ценообразование в экстренных случаях. Такое заявление сделал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Использование такой системы приводит к необоснованному росту стоимости билетов, и перелет становится не по карману подавляющему большинству граждан», — подчеркнул депутат.

Миронов призвал авиакомпании сократить срок возврата денег за билеты до одного, максимум — двух дней, и первыми средства должны получить пассажиры, которые совершили «первый полетный сегмент» и возвращаются в домашний регион.

Депутат напомнил об отмененных рейсах из-за атак беспилотников, когда люди были вынуждены сдавать билеты и покупать новые, но вернуть деньги оказалось непросто.

Особенно, по словам депутата, по карману бьет динамическое образование цен. Из-за повышенного спроса цена на эконом может взлететь выше стоимости бизнес-класса. Эту практику нужно отменить, заявил Миронов.

Ранее с призывом изменить ценовую политику обратился депутат Госдумы Виталий Милонов. Он призвал перевозчиков сформировать механизмы контроля за тарифами в условиях транспортного кризиса.