В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

В аэропорту Пулково ограничили прием и выпуск самолетов

Утром в воскресенье в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов, они необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Кореняко уточнил, что временные ограничения на использование воздушного пространства в некоторых районах Ленинградской области повлияли на возможность использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда.



«В аэропорту Храброво в связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов», — добавил представитель ведомства.

Днем ранее ограничения в полетах вводили в четырех российских аэропортах — в Самаре, Тамбове, Пензе и Саратове.

В пятницу в аэропорту Шереметьево один рейс отменили и около 20 перенесли.