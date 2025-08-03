В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

В аэропорту Пулково ограничили прием и выпуск самолетов

Фото: РИА «Новости»

Утром в воскресенье в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом в  Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов, они необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Кореняко уточнил, что временные ограничения на использование воздушного пространства в некоторых районах Ленинградской области повлияли на возможность использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда.

«В аэропорту Храброво в связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов», — добавил представитель ведомства.

Днем ранее ограничения в полетах вводили в  четырех российских аэропортах — в Самаре, Тамбове, Пензе и Саратове.

В пятницу в аэропорту Шереметьево один рейс отменили и  около 20 перенесли.

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