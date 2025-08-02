В Екатеринбурге на сутки задержали рейс в Нячанг с 439 пассажирами

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово по техническим причинам задержали вылет рейса авиакомпании «Икар» во вьетнамский Нячанг. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По расписанию воздушное судно с 439 пассажирами на борту должно было вылететь 1 августа в 21:00 по местному времени. Задержка уже превысила сутки — сейчас вылет запланирован на 00:00 3 августа.

«В настоящее время 79 пассажиров расселены в гостинице. Принимаются меры по расселению еще 118 человек», — отметили в прокуратуре.

Остальные пассажиры не приезжали в аэропорт. В ведомстве добавили, что организовали надзорные мероприятия по контролю за оказанием услуг пассажирам задержанного рейса.

Ранее стало известно, что десятки рейсов задержали в Шереметьеве из-за грозы. Вовремя не вылетели самолеты в Белград, Чэнду, Минск, Бишкек и Ош.