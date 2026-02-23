В «Додо Пицце» объяснили увольнение курьера после помощи дворняжке

«Додо Пицца»: расставание с курьером планировали до ситуации с собакой

Увольнение курьера сети «Додо Пицца» в Челябинске не связано с ситуацией с бездомной собакой, его планировали задолго до этого. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы не считаем, что забота о животных — повод для расставания. Но и публично обсуждать детали, которые касаются конкретного человека, не будем», — отметили в сети пиццерий.

В компании добавили, что собаку постараются пристроить в приют или зоогостиницу. Несколько таких учреждений уже заявили о готовности принять животное, а пока «Додо Пицца» возьмет на себя расходы на обследование и лечение пса.

«Нам важно, чтобы в „Додо“ было место и стандартам, и человечности. Если где-то баланс нарушился — наша ответственность. Спасибо всем, кто не прошел мимо», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что сотрудника службы доставки «Додо Пицца» уволили из-за того, что он укрыл замерзающее животное пледом.