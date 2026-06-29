Условия семейной ипотеки в России с 1 июля не изменятся

Условия семейной ипотеки в России с 1 июля останутся прежними. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин .

По его словам, правительство вместе с профильными ведомствами прорабатывало разные варианты модернизации программы. Власти ставили задачу сделать поддержку более адресной и усилить ее влияние на демографию.

«По поручению президента мы продолжаем работать над обновлением правил программы. Было много обсуждений, но могу сказать, что с 1 июля ничего не изменится, пока условия остаются прежними», — написал Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что решение по изменению правил должно быть взвешенным. Людям, застройщикам и банкам нужно дать время на подготовку.

Хуснуллин напомнил, что семейная ипотека остается самой востребованной льготной программой. Она действует с 2018 года, за это время жилищные условия с ее помощью улучшили более двух миллионов семей.

Ранее вице-премьер заявлял, что кабмин может пересмотреть лимит по семейной ипотеке. Также, по его словам, обсуждалась возможность введения дифференцированной ставки по этой программе.