Кабмин рассмотрит увеличение лимита по семейной ипотеке

Хуснуллин: в правительстве рассмотрят увеличение лимита по семейной ипотеке

Правительство России рассматривает увеличение лимита по семейной ипотеке. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова привело РИА «Новости» .

«Мы видим, что по ряду регионов надо увеличивать лимит. Обсуждается вариант увеличить лимит в целом по стране с шести до восьми миллионов рублей. Во многих столичных городах купить квартиру с текущим лимитом уже не получится», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что кабмин также рассматривает вопрос ввода дифференцированной ставки, зависящей от числа детей.

Совместно с администрацией президента правительство начало социологическое исследование, чтобы определить отношение населения к вариантам изменения в семейной ипотеке.

«По результатам исследования примем окончательное решение», — заключил Хуснуллин.

Ранее депутат Сергей Миронов предложил давать семейную ипотеку семьям с детьми до 16 лет.