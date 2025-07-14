«Ушел очень достойный человек». Никита Высоцкий назвал Митту великим режиссером

Режиссер Александр Митта принадлежал к числу великих режиссеров советской и российской эпохи, многое успел сделать за свою карьеру. Об этом 360.ru сообщил директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» актер театра и кино Никита Высоцкий.

«Митта — важный человек для нашей культуры и кино. Я знал его очень давно. Александр дружил с моим отцом, они работали вместе», — сказал он.

Актер добавил, что Митта — великий режиссер великого советского поколения. Он писал книги, любил и понимал кино.

«Очень грустно, такое ощущение одиночества, ушел кто-то важный. Митта был очень энергичным человеком. Прожил огромную жизнь и многое сумел сделать. Светлая память ему, ушел очень достойный человек», — добавил Высоцкий.

О смерти Митты на 93-м году жизни стало известно 14 июля. По данным Telegram-канала Shot, у режиссера был рак. Официально информацию пока не подтвердили.