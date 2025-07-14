Умер кинорежиссер Александр Митта

Кинорежиссер Александр Митта умер на 93-м году жизни

Известный кинорежиссер народный артист России Александр Митта умер на 93-м году жизни. Об этом в социальной сети сообщил его сын Евгений Митта.

«Сегодня из жизни ушел мой дорогой папа. Любим, скорбим», — написал он.

Митта родился в Москве в 1933 году. В 1961 году как режиссер дебютировал с фильмом «Друг мой, Колька!», снятом совместно с Алексеем Салтыковым.

Митта стал известен большому кругу зрителей благодаря картине «Звонят, откройте дверь», получившей награду «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале. Также он снял фильм «Экипаж», ставший первым советским фильмом-катастрофой.

Кроме того, в фильмографии Митты есть популярные сериалы «Лебединый рай» и «Граница. Таежный роман».

Ранее помощник Митты Геннадий Иванов заявлял 360.ru, что состояние режиссера сильно ухудшилось после смерти супруги в 2022 году. Он перестал преподавать.