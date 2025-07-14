Названа возможная причина смерти Александра Митты

Причиной смерти режиссера Александра Митты мог стать рак. Об этом сообщил источник Telegram-канала Shot . Официально эти данные пока подтверждены не были.

По словам собеседника канала, в последнее время артист находился на паллиативном лечении.

Экстренная госпитализация потребовалась ему 30 июня. В это время Митта был без сознания.

«Врачи тогда диагностировали у пациента состояние сопора — угнетение сознания, характеризующееся глубоким сном», — добавил источник Shot.

О госпитализации режиссера также сообщали «Известия». По информации издания, это произошло 1 июля.

Умер Митта сегодня ночью в хосписе. Пока информации о том, где пройдет прощание с легендарным кинематографистом, нет.