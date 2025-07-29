Уфимский пенсионер захламил квартиру и пробирается в нее по газовой трубе в окно

Пенсионер из Уфы превратил свою квартиру в настоящую свалку, и теперь ему приходится пробираться в свое похожее на помойку жилье через окно. В распоряжении 360.ru появилось видео, не котором плюшкин проявляет чудеса эквилибристики на газовой трубе.

Пожилой мужчина тащит в дом отходы со всех мусорных баков, его квартира забита мусором до отказа, а дверь уже не открывается. Пенсионер нашел альтернативный способ попасть в квартиру, расположенную на втором этаже, — через окно по газовой трубе.

«Человек-паук», — шутят соседи.

Но на самом деле ситуация серьезная: расшатывание газовой трубы может грозить проблемами жителям этого дома на улице Мубарякова.

На все увещевания соседей уфимский плюшкин не реагирует, продолжая нарушать санитарно-гигиенические нормы. Жильцы дома предположили, что мужчина страдает от психического расстройства.

В конце мая общественность всколыхнула история из Краснодара. Мать скрывала семилетнего ребенка-инвалида в захламленной квартире. Мальчик был изолирован от общества, питался хлебом и не мылся больше года.