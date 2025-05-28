Мать 7 лет скрывала ребенка-инвалида в захламленной квартире в центре Краснодара

Прокуратура Краснодара в ходе проверки выявила жестокое обращение с несовершеннолетним. Ребенок-инвалид с рождения до семи лет был изолирован от общества, питался хлебом и мылся более года назад. В отношении матери завели уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

Мальчика обнаружили в однокомнатной квартире в центре Краснодара, он проживал с матерью и бабушкой.

«Установлено, что в семье не созданы надлежащие условия для воспитания несовершеннолетнего, в квартире антисанитарные условия, на полу в комнате следы фекалий, в квартире тараканы, зловонный запах, санитарная комната не используется, так как полностью захламлена, — отметили в прокуратуре.

В квартире отсутствовали продукты питания, у мальчика-инвалида не было места для сна и отдыха, не было постельных принадлежностей, одежды, обуви, игрушек и книг. Проверяющие установили, что семилетний ребенок никогда не посещал дошкольные учреждения, в школу он тоже не ходил. С рождения мальчик находился в полной изоляции, не выходил за пределы квартиры несколько лет и не мылся более года.

Прокуратура направила материалы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело в отношении матери по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».