Цыгане выставили на продажу роскошные особняки в Челябинской области

47.ru: цыганская община разместила объявления о продаже домов под Челябинском

Цыганская община решила продать свои дома в Челябинской области. Кричаще роскошные особняки с лепниной и фресками обойдутся покупателям в сумму от восьми до 16 миллионов рублей, сообщило 74.ru .

Отремонтированные под дворцы дома в Коркине резко выделяются на фоне остальных предложений в сфере недвижимости. В одном из домов декораторы разместили на потолке огромную розу, а на полу — огромный ковер с цветочным орнаментом.

«Торг при осмотре. При нехватке денежных средств возможна доплата автомобилем», — отметили в объявлении.

Ранее в Коркине произошли погромы домов цыганской диаспоры. В октябре в городе нашли тело таксистки, последними пассажирами которой оказались цыгане из табора. Подозреваемых задержали, но местные жители решили устроить самосуд и отправились поджигать цыганские дома и машины.

После погромов начальником коркинского отдела МВД назначили Александра Рябоконя.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести рейды в местах, где проживают цыгане, а также проверить их источники доходов.