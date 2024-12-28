В коркинском ОМВД сменили начальника после погромов

Начальником коркинского отдела МВД стал Александр Рябоконь, который до этого руководил полицией Еткульского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Нового руководителя сотрудникам представил временно исполняющий обязанности начальника регионального ГУ МВД Игорь Белецкий. По его словам, Рябоконь имеет большой опыт работы в оперативных подразделениях.

Александр Рябоконь закончил юридический институт МВД России в Челябинске. С 2009 по 2019 годы служил в варненском ОВД в качестве оперативного сотрудника подразделения уголовного розыска.

В октябре в Коркине обнаружили труп таксистки. Последними ее пассажирами были цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых, но местные жители решили отомстить. Они толпой вышли громить и поджигать цыганские дома и машины.