В коркинском ОМВД сменили начальника после погромов

Начальником коркинского отдела МВД стал Александр Рябоконь, который до этого руководил полицией Еткульского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
Нового руководителя сотрудникам представил временно исполняющий обязанности начальника регионального ГУ МВД Игорь Белецкий. По его словам, Рябоконь имеет большой опыт работы в оперативных подразделениях.
Александр Рябоконь закончил юридический институт МВД России в Челябинске. С 2009 по 2019 годы служил в варненском ОВД в качестве оперативного сотрудника подразделения уголовного розыска.
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