Церемония прощания с журналистом Кононенко прошла в Троицке | 360°

Общество 17 мая 2024, 14:52 Церемония прощания с журналистом Кононенко прошла в Троицке

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В Подмосковье прошла церемония прощания с журналистом Максимом Кононенко. Об этом сообщили «Известия».

Прощание состоялось в храме Живоначальной Троицы. Колумниста похоронят на кладбище Губцево.

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О смерти журналиста стало известно 14 мая. Информацию об этом подтвердила 360.ru его супруга.

Кононенко скончался на 54-м году жизни из-за внутреннего кровотечения. Как сообщил источник 360.ru, врачи больше суток боролись за жизнь колумниста. Однако спасти его не смогли Он умер в больнице.

Коллега Кононенко Олеся Рябцева рассказала 360.ru, что он был верен своим принципам. Журналист оставался человеком несмотря на то, что находился в «медийной тусовке».

Кононенко являлся автором канала «Специально для RT», вел программу «Реальная политика» на НТВ. Он также работал главным редактором газеты «Дни.ру», колумнистом РИА «Новости» и «Известий». Многие знакомы с его работами, которые он публиковал под псевдонимом мистер Паркер в «Живом Журнале».