Умер журналист Максим Кононенко | 360°

Важное 14 мая 2024, 20:30 Умер журналист Максим Кононенко Супруга журналиста Максима Кононенко сообщила о его смерти РИА «Новости»

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Российский журналист Максим Кононенко скончался. Об этом RT сообщила супруга покойного.

Представитель СМИ ушел из жизни в 53 года. Многие знали его как мистера Паркера из «Живого Журнала». Он был постоянным автором канала «Специально для RT».

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«Приносим соболезнования родным и близким», — написали авторы материала.

Кононенко был соведущим телепрограммы «Реальная политика» на НТВ и вел рубрику «Реплика» на радио «Вести FM». Также журналист был главредом интернет-газеты «Дни.ру», колумнистом «Известий» и РИА «Новости».

В апреле 2023 года стало известно о смерти популярного австралийского репортера и телеведущего Нейтана Темплтона. Он скончался во время прогулки с собакой.