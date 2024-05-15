Стало известно о месте и времени прощания с журналистом Кононенко | 360°

Общество 15 мая 2024, 23:37 Стало известно о месте и времени прощания с журналистом Кононенко «ВестиFM»: прощание с журналистом Кононенко состоится 17 мая в храме в Троицке РИА «Новости»

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Прощание с журналистом Максимом Кононенко пройдет 17 мая в Троицке. Об этом сообщили «ВестиFM».

Отпевание состоится в 12:00 в храме Живоначальной Троицы, расположенном на улице Солнечная, дом 1. Похороны Кононенко пройдут на кладбище в Губцеве. Авторы публикации назвали Кононенко «замечательным журналистом».

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Врачи более суток боролись за жизнь Кононенко, которого госпитализировали в Научно-клинический центр в Троицке в понедельник, 13 мая. Пациент умер от внутреннего кровоизлияния.

По словам журналистки Олеси Рябцевой, Кононенко был очень талантливым и хорошим человеком, «невообразимо принципиальным». На него всегда можно было положиться, отметила она.