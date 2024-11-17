«Столько планов было». Экс-солиста «На-на» Юрина ошарашила новость о смерти Левкина

Экс-солист «На-на» Юрин: во время последнего концерта с Левкиным зал был забит

Экс-солиста «На-на» Валерия Юрина шокировала новость о смерти его коллеги Владимира Левкина. В интервью 360.ru музыкант сообщил, что не может сдержать слез.

«Только концерт отработали! У нас полный зал народу был, зайти некому, люди билеты не могли купить. Столько планов было! <…> Меня новость ошарашила» — сказал Юрин.

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин ушел из жизни в возрасте 57 лет. О смерти музыканта рассказала его супруга. Причина смерти певца пока неизвестна.

В начале 2000-х у певца обнаружили рак лимфатической системы в четвертой стадии, сообщила Lenta.ru. Он перенес две пересадки костного мозга и курсы химиотерапии, но сумел победить болезнь.