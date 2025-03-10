Автоэксперт Шкурыгин назвал причиной снижения продаж авто высокие проценты

Одной из ключевых причин сокращения продаж новых автомобилей в России этой зимой стали высокие процентные ставки по кредитам. Дополнительным фактором стало введение банками новых требований по формированию резервов на случай невыполнения заемщиками своих обязательств. Об этом изданию «Известия» рассказал директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

Шкурыгин отметил, что банки ужесточили подход к оценке потенциальных заемщиков, что привело к снижению доли одобренных автокредитов. Согласно данным платформы «еКредит», вероятность получения кредита на новый автомобиль уменьшилась на семь процентных пунктов, а на подержанный — на девять пунктов.

Таким образом, автокредиты стали не только дороже, но и сложнее в получении, что отрицательно сказалось на общем уровне продаж автомобилей. Именно автокредитование играет ключевую роль в стимулировании спроса на новые автомобили, подчеркнул специалист.