ВТБ: продажи новых авто в 2025-м могут упасть примерно на 10%

Ожидается, что в 2025 году продажи новых автомобилей в России упадут на 10% по сравнению с показателями этого года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ВТБ.
На снижение спроса будет влиять целый ряд факторов. В частности, это ужесточение риск-политики Центробанка. Кроме того, сохраняется высокая процентная ставка на автокредиты, что также уменьшает количество желающих приобрести новую машину.
Однако, несмотря на это, эксперты сходятся во мнении, что на рынке новых автомобилей в следующем году смогут реализовать порядка семи миллионов транспортных средств.
После поножовщины в школе Краснодара завели дело
Детский сад в ЖК «Зеленые аллеи» в Видном построят в 2025 году
Беседы об опасности выхода на лед провели для школьников в Лобне
«Орешник» в Белоруссии — сигнал Трампу
Концерт ко Дню инвалидов провели в микрорайоне Красная Поляна в Лобне
В США раскрыли детали поездки Байдена на Украину в 2023 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте