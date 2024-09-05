Медведев призвал запретить сезонным мигрантам привозить свои семьи в Россию

Мигрантам, приезжающим в Россию на сезонные работы, нужно запретить привозить свои семьи. Такое заявление сделал в беседе с ТАСС зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Хочешь деньги зарабатывать? Приезжай. Мы рады, платить будем, обеспечим условия для жизни. А семья-то тут при чем, куда ты тащишь девять детей и несколько жен? Вот эти вещи, на мой взгляд, надо все-таки уже реально прикрутить», — заявил Медведев.

Еще один важный момент — школы. По мнению зампреда Совбеза, детей мигрантов в российских школах надо постепенно заставить выучить русский язык.

«Мы действительно создадим себе колоссальные проблемы на будущее. Надо постепенно все-таки их заставлять учить [язык], а тех, кто не учит, — не пускать», — почеркнул он.

Ранее в Госдуме уже предлагали отказать мигрантам в праве привозить семьи в Россию. Вопрос находится на обсуждении.