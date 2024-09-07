Миграционную политику назвали приоритетным вопросом для Госдумы

Для Государственной думы миграционная политика всегда была и остается приоритетным вопросом. Об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, его слова привела пресс-служба нижней палаты парламента.

Васильев отметил, что совместно с правительством, Ассамблеей народов России и другими общественными организациями Госдума продолжит работу над законодательным регулированием этого важного вопроса.

Он напомнил, что по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина ранее создали законотворческую комиссию, которая поступательно работает над законодательными решениями в области трудовой миграции.



«Инициатива, предлагающая установить запрет на въезд членов семьи временно прибывшего на территорию РФ иностранного гражданина, который является низкоквалифицированным специалистом и ведет трудовую деятельность в нашей стране, также заслуживает особого внимания. Это запрос наших избирателей», — сказал Васильев.

Ранее фракция «Новые люди» предложила ввести устную часть в экзамен по русскому для мигрантов.