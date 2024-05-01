Трофейный танк Abrams привезли на выставку к музею Победы | 360°

Общество 01 мая 2024, 09:24 Трофейный танк Abrams привезли на выставку к музею Победы Минобороны: захваченный в зоне СВО Abrams привезли на выставку в Москве

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Захваченный в зоне специальной военной операции танк Abrams привезли на выставку трофейной техники у музея Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Помимо танка на выставку доставили штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. Обе единицы техники — американского производства.

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«Оба образца были захвачены российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции при ведении наступательных действий в районе Бердычей на Авдеевском направлении», — передали в оборонном ведомстве.

Накануне, 30 апреля, на выставочную экспозицию доставили бронированную ремонтно-эвакуационную машину украинской армии, выпущенную в Соединенных Штатах.

На площадке перед музеем Победы уже разместили более 30 единиц трофейной техники. Посетители выставки смогут увидеть танки и машины, вооружение, доны, боевые документы, карты армий иностранных государств. Еще до открытия выставки толпы людей подходили к ограждениям, фотографировали технику и отмечали, как гордятся российскими солдатами.